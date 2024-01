Drie Nederlanders naar finale 1500 meter bij EK shorttrack

Jens van ’t Wout, Friso Emons en Itzhak de Laat staan in de finale van de 1500 meter bij de EK shorttrack. Van ’t Wout was ondanks een enkelblessure de snelste in zijn halve eindstrijd. De Laat eindigde na een handige inhaalmanoeuvre als tweede in zijn halve finale. Emons noteerde de snelste tijd in zijn halve eindstrijd.

Van ’t Wout trekt veel aandacht in Gdansk omdat hij met twee verschillende schaatsen op het ijs staat. De Nederlander past met een voet niet in zijn schoen omdat hij een scheurtje in een enkelband heeft opgelopen. Van ’t Wout lijkt ook niet pijnvrij. Hij strompelde na zijn halve finale richting de kleedkamers.

De finale van de 1500 meter wordt zaterdagmiddag afgewerkt.