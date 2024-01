Favoriet Sinner begint zonder ritme aan duel met Van de Zandschulp

Bij de Australian Open is tennisser Botic van de Zandschulp voor Jannik Sinner de eerste tegenstander van het jaar. De Italiaanse titelkandidaat nam na vorig seizoen maar een weekje vakantie, trainde vooral veel en speelde alleen twee demonstratiewedstrijden.

In Melbourne begint zondag tegen de Nederlander dus het echte werk voor de nummer 4 van de wereld. Hij heeft er ondanks de ongewone voorbereiding veel zin in. “Aan het eind van 2023 speelde ik heel erg goed. Ik heb dat vertrouwen nog steeds in me, zeker weten. Maar elk seizoen is anders. Net als elk toernooi”, aldus Sinner. Vorig jaar won hij vier toernooien.

De 22-jarige Sinner heeft ondanks de volle tenniskalender veel zin om weer toernooien te spelen. “Eerlijk gezegd heb ik dat de laatste twee maanden gemist. Het is goed om terug te zijn, ook om de connectie met het publiek te voelen bijvoorbeeld.”

Sinner wordt na Novak Djokovic, Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev gezien als een favoriet voor de titel in Melbourne. Het zou zijn eerste grandslamtitel zijn, die hij dan zou winnen onder de vleugels van succescoach Darren Cahill. Onder de Australiër, in het verleden succesvol met onder anderen André Agassi, heeft Sinner vorig jaar grote stappen gemaakt. “We hebben veel plezier. Maar bovenal geeft hij je een andere kijk op tennis en ook in het algemeen. Ik vind dat heel leuk. Als we samen in een huis zouden moeten wonen had dat ook geen problemen opgeleverd.”

In de jacht op zijn eerste slam begint Sinner dus tegen Van de Zandschulp. In die wedstrijd is hij veruit de favoriet. Of hij dat in zijn ogen ook is voor de titel, zegt hij niet hardop. “Maar ik ben hier om goed tennis te spelen. Of dat in ieder geval te proberen. Het is moeilijk om te zeggen hoe het zal gaan.”

Sinner en Van de Zandschulp spelen zondag het eerste duel in de Rod Laver Arena, het hoofdstadion bij de Australian Open.