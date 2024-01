Feest waterpolosters na EK-winst nog groter dan na wereldtitel

Het behalen van de Europese titel in Eindhoven heeft bij de waterpolosters van Oranje voor nog meer blijdschap gezorgd dan het winnen van het WK afgelopen zomer. “Dit was echt veel leuker”, reageerde aanvoerster Sabrina van der Sloot. “Bij het WK in Fukuoka was bijna niemand. Dan stond je wel blij op het podium, maar was het daarna snel afgelopen. En hier kunnen we het gewoon met fans vieren, dat is echt top.”

Ook qua spanning deed het nieuwe treffen met Spanje niet onder voor de WK-finale, waarin Oranje pas na strafworpen te sterk was. In Eindhoven viel de winnende 8-7 pas in de slotseconden.

Van der Sloot (32): “We waren door de aanwezigheid van het publiek denk ik zelf iets gespannener voor dit duel. We wilden echt het allerbeste laten zien voor alle mensen die komen kijken naar ons. Dan ben je nog blijer als het ook echt lukt.”