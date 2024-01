Handballers laten Bosnië en Herzegovina op EK kansloos

De Nederlandse handballers hebben ook de tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap gewonnen. Bondscoach Staffan Olsson zag zijn team in de SAP Arena in Mannheim Bosnië en Herzegovina met ruime cijfers verslaan. Het werd 36-20. Het klassenverschil was vanaf het begin groot. Bosnië opende de score, maar daarna liep Nederland snel weg. Bij rust was het al 17-7.

Oranje was het toernooi begonnen met een zege van 34-29 op Georgië. Met alleen nog een wedstrijd tegen Zweden te gaan, zijn de handballers nu al vrijwel zeker van een plek in de hoofdronde.

Doelman Bart Ravensbergen speelde zijn honderdste interland en kreeg na afloop een schaal uitgereikt. Ravensbergen maakte één doelpunt tegen Bosnië, toen het doel van de tegenstander leeg was en hij van grote afstand raak gooide. Rutger ten Velde maakte negen doelpunten en werd uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd. Dani Baijens kwam tot acht treffers.