Lavreysen pakt tweede goud op EK baanwielrennen

Harrie Lavreysen heeft zijn tweede gouden medaille veroverd op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Op de sprint, het onderdeel waarop hij olympisch- en vijfvoudig wereldkampioen is, veroverde de 26-jarige Brabander voor de derde keer de Europese titel. Lavreysen versloeg in de finale de Pool Mateusz Rudyk in twee heats. Het was een herhaling van de finale van vorig jaar.

In de halve finales had Lavreysen zijn landgenoot Jeffrey Hoogland uitgeschakeld. Die slaagde er vervolgens niet in het brons te pakken. Hoogland werd in twee heats afgetroefd door de Israëliër Mikhail Yakovlev.

Lavreysen en Hoogland hadden, samen met Roy van den Berg, op de openingsdag al goud veroverd op de teamsprint. Zondag volgt nog het onderdeel keirin waarop Lavreysen eveneens de titelverdediger is.

De zege van Lavreysen op Hoogland, eerder vaak elkaars tegenstander in finales van grote toernooien, was al lang geen verrassing meer. De van oorsprong Nijverdaller moet soms moedeloos worden van de manier waarop zijn vier jaar jongere collega er telkens met de titel van doorgaat. De laatste keer dat hij Lavreysen versloeg was op de EK van 2019, eveneens in Apeldoorn.

Hoogland was na de Spelen van Tokio, waar hij het zilver pakte op de sprint, er eigenlijk even klaar mee al werd hij op het daaropvolgende WK in 2021 in Roubaix nog wel tweede. Het was zijn laatste grote prestatie op de sprint. Op de WK van 2022 meldde hij zich ziek af, een jaar later was er in Glasgow een vroege uitschakeling. Terwijl hij eerder dat jaar op de EK in de kwartfinales strandde tegen Lavreysen.

Die had ook ditmaal in de finale geen probleem met Rudyk. In de eerste heat sprintte Lavreysen van kop af naar de winst. In de tweede heat probeerde Rudyk het van ver, opnieuw tevergeefs. De ontlading van Lavreysen was groot voor de ditmaal wel volgepakte tribunes van Omnisport.