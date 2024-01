Harrie Lavreysen heeft de finale bereikt van het sprinttoernooi bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn. De vijfvoudig wereldkampioen en titelverdediger versloeg in de halve finales zijn landgenoot en eeuwige rivaal Jeffrey Hoogland in twee heats.

Tegenstander in de finale is de Pool Mateusz Rudyk, die te sterk was voor de Israëliër Mikhail Yakovlev. Daarmee is de titelstrijd een herhaling van de finale van de EK van vorig jaar.