Kyra Lamberink en Kimberly Kalee zijn er op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn niet in geslaagd de finale te halen op de 500 meter tijdrit. Lamberink kwam over twee rondes op de wielerpiste van Omnisport tot de negende tijd: 34,545. Kalee eindigde in 34,843 als elfde. Slechts de snelste acht rensters komen terug voor de strijd om de medailles.

Het snelst was de Britse Katy Marchant in 33,252.