Shorttracker Boer naar finale 500 meter, De Laat onderuit

Teun Boer staat bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Gdansk in de finale van de 500 meter. De 22-jarige Nijmegenaar kwam in de eerste halve eindstrijd als eerste over de finish. De Polen Michal Niewinski en Diane Sellier eindigden als tweede en derde en plaatsten zich ook voor de finale.

Itzhak de Laat redde het niet. De winnaar van het brons op de 1500 meter gleed in de tweede halve finale onderuit. De Italiaan Pietro Sighel en de Belg Stijn Desmet eindigden als eerste en tweede en komen later in actie in de finale.