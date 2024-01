Shorttracker Emons pakt zilver op 1500 meter van EK

Friso Emons heeft een zilveren medaille gepakt op de 1500 meter van de EK shorttrack. Hij moest in een chaotische finale alleen de Italiaan Pietro Sighel voor zich laten.

Itzhak de Laat greep na een fotofinish de bronzen medaille. Jens van ’t Wout moest genoegen nemen met de vijfde plaats, na een botsing met Stijn Desmet waarbij de Belg ten val kwam. Van ’t Wout besloot daarna niet meer voluit te gaan. Hij was ondanks een enkelblessure nog wel de snelste in zijn halve eindstrijd.

Van ’t Wout trekt veel aandacht in Gdansk omdat hij met twee verschillende schaatsen op het ijs staat. Hij past met een voet niet in zijn schoen omdat hij een scheurtje in een enkelband heeft opgelopen. Van ’t Wout lijkt ook niet pijnvrij. Hij strompelde na zijn halve finale richting de kleedkamers. Het is even afwachten of hij zijn gehele schema op het EK kan afwerken.