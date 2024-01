Shorttrackteams op EK naar finale op aflossing

De Nederlandse shorttrackteams hebben zich bij de EK shorttrack in Polen geplaatst voor de finale op het onderdeel aflossing. Bij de vrouwen waren Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Diede van Oorschot en Xandra Velzeboer het snelst in de halve eindstrijd. Italië werd tweede en komt zondag ook uit in de finale. Nummer 3 Oekraïne is veroordeeld tot de B-finale. In de tweede halve finale plaatsten Polen en Frankrijk zich voor de eindstrijd.

Bij de mannen eindigde Nederland in de eerste halve finale als tweede. Teun Boer, Itzhak de Laat, Friso Emons en Kay Huisman moesten alleen het Belgische team voor zich dulden. Naast België en Nederland kwalificeerden ook Polen en Hongarije zich voor de finale. Italië, met tweevoudig Europees kampioen Pietro Sighel (500 en 1500 meter), eindigde als derde en moet daarom aan de B-finale meedoen.