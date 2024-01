Tennisser Koolhof verovert eerste titel van afscheidsjaar

Tennisser Wesley Koolhof heeft op het ATP-toernooi van Auckland zijn eerste dubbelspeltitel van 2024 veroverd. De dubbelspecialist, die zijn zeventiende eindzege in totaal boekte, is bezig aan zijn laatste jaar als professional. De Nederlandse dubbelspecialist vormt tijdens zijn afscheidsjaar een koppel met de Kroaat Nikola Mektic.

Koolhof en Mektic waren in Nieuw-Zeeland in de finale met 6-3 6-7 (5) 10-7 te sterk voor Marcel Granollers uit Spanje en de Argentijn Horacio Zeballos. Dat duo was als eerste geplaatst.

“Het winnen van Wimbledon was een soort afvinkmomentje. Daarvoor tennis je: om een grand slam te winnen. Ik heb veel bereikt wat ik wilde bereiken en heb er wel vrede mee. Komend seizoen ga ik nog één keer knallen, met onder meer de Olympische Spelen en de Daviscup”, liet de 34-jarige Koolhof eind november optekenen.

Komende week doet Koolhof mee aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.