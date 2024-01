Tennisster Ostapenko de beste op voorbereidingstoernooi Adelaide

De Letse tennisster Jelena Ostapenko heeft het WTA-toernooi van Adelaide op haar naam geschreven. In de eindstrijd won ze overtuigend van Daria Kasatkina uit Rusland: 6-3 6-2.

Voor de 26-jarige Ostapenko was het de zevende titel uit haar loopbaan. In de zomer van vorig jaar was ze voor het laatst de beste, dat was op het grastoernooi van Birmingham.

Het toernooi van Adelaide gold als voorbereidingstoernooi voor de Australian Open, waar Ostapenko een outsider voor de titel is. De winnares van Roland Garros in 2017 haalde vorig jaar de kwartfinales in Melbourne.

In Hobart pakte de Amerikaanse Emma Navarro haar eerste WTA-titel. De nummer 2 van de plaatsingslijst versloeg in de finale de als eerste geplaatste Belgische Elise Mertens met 6-1 4-6 7-5. De eindstrijd in Tasmanië duurde 2 uur en 48 minuten.