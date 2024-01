Titelverdediger Giri begint schaaktoernooi Wijk aan Zee met zege

Anish Giri is goed begonnen aan het schaaktoernooi van Wijk aan Zee. De Nederlandse titelverdediger, die speelde met de zwarte stukken, won na tachtig zetten van Ju Wenjun. De Chinese wereldkampioene is de enige vrouw in het veld van Tata Steel Chess.

Oud-winnaar Jorden van Foreest verloor van Alireza Firouzja, de 20-jarige nummer 6 van de wereld uit Iran, die onder de Franse vlag speelt. Max Warmerdam, de derde Nederlander in de masters, startte ook met een nederlaag. De Rus Ian Nepomniatsjtsji, de nummer 5 van de wereld, was te sterk.