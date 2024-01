Van ’t Wout verlaat EK shorttrack met enkelblessure

Voor Jens van ’t Wout zijn de EK shorttrack voorbij. Hij heeft te veel last van een enkelblessure en besloot na de vijfde plaats op de 1500 meter niet meer op andere afstanden uit te komen.

Van ’t Wout stond in Gdansk met twee verschillende schaatsen op het ijs. De Nederlander past met een voet niet in zijn schoen omdat hij een scheurtje in een enkelband heeft opgelopen. Van ’t Wout was ook niet pijnvrij. Hij strompelde na zijn halve finale van de 1500 meter richting de kleedkamers. Hij ging ook niet meer voluit na een botsing met Stijn Desmet in de finale.

“Ik ben klaar. Ik heb te veel pijn”, zei Van ’t Wout bij de NOS. “Ik heb gewoon veel meer pijn dan vrijdag. In de halve finale voelde het alsof ze steeds tegen een blauwe plek duwden. Daarna heb ik in de kleedkamer een andere schaats geprobeerd, maar ook toen deed alles pijn. In de finale kon ik geen snelheid meer maken. Ik vind niet dat ik te veel risico heb genomen. Het is toch een EK en een finale is een finale. Ik moet nu even rust nemen en ik wil daarna fit naar het WK. Daarvoor zijn er nog twee wereldbekers. Dus ik moet even kijken hoe het loopt.”