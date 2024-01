Velzeboer en Poutsma overtuigend naar finale 500 meter van EK

Xandra Velzeboer en Selma Poutsma staan in de finale van de 500 meter van de EK shorttrack in het Poolse Gdansk. Ze waren beiden de snelste in hun halve finale en zijn de grote favorieten voor een gouden plak.

Velzeboer greep eerder op zaterdag net naast een medaille op de 1500 meter. Velzeboer kwam ten val, nadat haar grote concurrente Hanne Desmet uit België vlak voor haar was uitgegleden. Ze won met overmacht de kwartfinale en halve finale van de 1500 meter.

Velzeboer mikt dit weekeinde op haar eerste individuele Europese titel. De meervoudig wereldkampioen won vorig jaar op de EK, die toen ook in Gdansk werden gehouden, wel het goud op de twee aflossingsnummers: de 3000 meter en de 2000 meter gemengd.

Yara van Kerkhof slaagde er niet in de finale van de 500 meter te bereiken.