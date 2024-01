Velzeboer en Van Oorschot naar finale 1500 meter op EK shorttrack

Xandra Velzeboer heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van de 1500 meter van de EK shorttrack in het Poolse Gdansk. De meervoudig wereldkampioene kwam in haar halve eindstrijd als eerste over de finish. Ze was vrijdag ook al de snelste in de kwartfinale. Velzeboer maakte ook een sterke indruk in haar heats op de 500 en 1000 meter.

Ook Diede van Oorschot staat in de finale van de 1500 meter. Ze eindigde als tweede in haar halve eindstrijd en verwees Yara van Kerkhof, die als derde finishte, naar de B-finale.

Velzeboer mikt dit weekeinde op haar eerste individuele Europese titel. Ze won vorig jaar op de EK, die toen ook in Gdansk werden gehouden, wel het goud op de twee aflossingsnummers: de 3000 meter en de 2000 meter gemengd.

Suzanne Schulting won vorig jaar bij de EK vier keer goud en een keer zilver. Ze ontbreekt in Gdansk omdat ze in november bij een val tijdens een training een snijwond in haar rug opliep en na vorig seizoen te maken kreeg met vermoeidheidsklachten.