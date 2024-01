Waterpolosters Europees kampioen na benauwde zege op Spanje

De Nederlandse waterpolosters zijn voor eigen publiek in Eindhoven voor het eerst sinds 2018 Europees kampioen geworden. De door Evangelos Doudesis gecoachte wereldkampioen won dankzij een treffer van Bente Rogge in de slotseconden met 8-7 van titelverdediger Spanje. In het uitverkochte Pieter van den Hoogenband Zwemstadion legde Oranje in de tweede periode de basis voor de zege: 1-2 4-1 1-2 2-2.

Oranje won afgelopen zomer de WK-finale in Japan na strafworpen van Spanje. Dat betekende de eerste wereldtitel sinds 1991 en de tweede in totaal. De Nederlandse vrouwen staan nu op zes Europese titels.