Atleet Nieuweboer verrast met zege in Egmond Halve Marathon

De halve marathon van Egmond heeft na achttien jaar weer een Nederlandse winnaar bij de mannen. Lucas Nieuweboer won verrassend de winterklassieker over 21,1 kilometer in een tijd van 1.03.34. Hij is de opvolger van Kamiel Maase, die in 2006 de race tussen Egmond aan Zee en Castricum won.

Nieuweboer had op Oudejaarsdag al zijn vorm getoond met de winst in de Sylvestercross in Soest. De Noord-Hollander bepaalde op het strand naar Castricum en in de duinen terug naar Egmond het tempo en liep in de slotfase weg bij zijn concurrenten. Nieuweboer kwam solo over de meet op de boulevard van Egmond aan Zee.

Bij de vrouwen ging de winst naar de Ethiopische Aminet Ahmed in 1.12.19. Jill Holterman was de beste Nederlandse op de vierde plaats. Nienke Brinkman, die vorig jaar won bij de vrouwen, ontbrak.

De organisatie had het parcours door de duinen iets aangepast. Veel paden waar de hardlopers normaal over rennen, stonden door de vele regenval van de afgelopen weken onder water en waren onbegaanbaar. Er waren voldoende alternatieven om de wedstrijdlopers overheen te sturen.

Khalid Coukoud, die vorige maand in Valencia voldeed aan de olympische limiet voor de marathon op de Olympische Spelen in Parijs, kon niet mee in het tempo van Nieuweboer. Tom Hendrikse en de Keniaan Victor Chumo wel. Hendrikse haakte tegen het einde van de race als eerste af, Chumo moest Nieuweboer in de slotfase ook laten gaan.

“Ongelooflijk, ik had dit niet verwacht”, zei de 29-jarige winnaar op NH Nieuws. “Ik was vorige week al ontzettend sterk in Soest en hier in Egmond kon ik constant het tempo hoog houden. Ik heb echt de wedstrijd hard kunnen maken. Het strand was dit jaar goed te doen. De wind kwam vanaf de zijkant en was niet heel hard. En er waren genoeg harde stukken zand waar je goed over kon rennen.”