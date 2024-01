Australische wielrenster Gigante wint Tour Down Under voor Vinke

De Australische wielrenster Sarah Gigante heeft de Tour Down Under gewonnen in haar eigen land. Ze hield de Nederlandse Nienke Vinke 20 seconden achter zich in het eindklassement van de eerste vrouwenkoers van dit jaar uit de WorldTour.

Gigante greep de eindzege dankzij haar winst in de derde en laatste etappe van Adelaide naar Willunga Hill, over 93 kilometer. De renster van AG Insurance – Soudal ontsnapte op 3,5 kilometer van de top en reed solo naar de meet. Vinke volgde als tweede op 16 seconden. De renster van Team dsm-firmenich kwam met 11 seconden voorsprong op de Australische Neve Bradbury boven. Maud Elleman en Rosita Reijnhout van Team Visma – Lease a Bike eindigden op 47 seconden als achtste en negende.

Komende week werken de mannen hun zesdaagse Tour Down Under af. Ook voor hen is dat de eerste WorldTour-koers van het seizoen.