Berrettini meldt zich op laatste moment af voor Australian Open

De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de Australian Open. De voormalig halvefinalist zou het in de openingsronde opnemen tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. De partij stond voor maandag gepland in de Rod Laver Arena, het grootste stadion in Melbourne.

De 27-jarige Berrettini heeft last van een voetblessure. Hij is door blessureleed afgezakt naar plek 125 op de wereldranglijst. In 2022 haalde hij de laatste vier. Hij verloor toen van de uiteindelijke winnaar Rafael Nadal.

Berrettini wordt vervangen door de Belg Zizou Bergs.

De Australian Open is zondag begonnen.