Betsema meldt zich af voor NK veldrijden met knieblessure

Denise Betsema heeft zich afgemeld voor het Nederlands kampioenschap veldrijden in Hoogeveen. De Texelse heeft nog te veel last van een knieblessure, meldt haar ploeg Pauwels – Sauzen-Bingoal. Ze hoopt volgende week haar rentree te maken in de wereldbekerwedstrijd in het Spaanse Benidorm.

Betsema gold vooraf als outsider voor de titel, hoewel ze dit seizoen nog niet tot veel aansprekende resultaten kwam. Op het NK kwam de 30-jarige veldrijdster nog nooit op het podium. Wel won ze een keer brons op zowel het WK als EK.

Betsema is zondag niet de enige afwezige grote naam op het NK in Drenthe. Wereldkampioene Fem van Empel heeft gekozen voor een trainingskamp in Spanje. Bij de mannen ontbreekt wereldkampioen Mathieu van der Poel. De vrouwen starten om 13.40 uur, de mannen strijden vanaf 15.00 uur om de Nederlandse titel.