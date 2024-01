De Jong boekt zege tijdens grandslamdebuut en treft nu Sinner

Tennisser Jesper de Jong heeft zijn grandslamdebuut op de Australian Open bekroond met een zege. De nummer 3 van Nederland was in de eerste ronde met 4-6 6-2 6-3 6-4 te sterk voor de Argentijn Pedro Cachín, de mondiale nummer 72.

Voor De Jong, die het afmaakte met een lovegame, betekent de zege het hoogtepunt uit zijn loopbaan. Nooit eerder wist de 23-jarige tennisser een wedstrijd te winnen op ATP-niveau. Hij heeft in Melbourne nu 180.000 Australische dollar verdiend, omgerekend bijna 110.000 euro. In zijn hele carrière sloeg hij tot nog toe iets meer dan 400.000 euro bij elkaar.

De Jong neemt het in de tweede ronde op tegen de Italiaan Jannik Sinner. De nummer 4 van de wereld was eerder op de dag in drie sets te sterk voor Botic van de Zandschulp.

De Jong, de mondiale nummer 148, won eerder deze week drie kwalificatiewedstrijden in Melbourne.