Djokovic worstelt zich naar tweede ronde Australian Open

Novak Djokovic is de jacht op zijn elfde titel in de Australian Open stroef begonnen. De Servische tennisser had in de eerste ronde grote moeite met de 18-jarige Kroaat Dino Prizmic. De 36-jarige nummer 1 van de wereld won na een slijtageslag van vier uur in vier sets: 6-2 6-7 (5) 6-3 6-4. Hij had zes wedstrijdpunten nodig om het af te maken.

De 36-jarige Djokovic begon nog voortvarend in de Rod Laver Arena van Melbourne. Hij won de eerste set vrij soepel met twee breaks. Prizmic leek last te hebben van zijn linkerbovenbeen en liet zich ook op de baan behandelen, maar met een verband eromheen was het probleem kennelijk opgelost, want hij bood in de tweede set felle tegenstand. De qualifier haalde zelfs de set binnen na een tiebreak.

Djokovic miste scherpte en dat was vooral zichtbaar in de derde set, waarin hij moeizaam zijn punten scoorde en zijn servicegame twee keer afstond aan de Kroaat, de nummer 178 van de wereld. Nadat de Serviër de zestien minuten durende vijfde game had verloren en 3-2 achter kwam, leek de 24-voudig grandslamwinnaar wakker geschud. Hij vocht zich naar de setwinst en aan zijn oerkreet te horen was er sprake van grote opluchting.

In de vierde set liep Djokovic snel uit naar 4-0, maar moest hij alsnog een opleving van Prizmic pareren. Bij een stand van 5-3 werkte de jonge Kroaat nog vier wedstrijdpunten weg, maar op eigen service maakte Djokovic het in de volgende game wel af.

De Rus Andrej Roeblev voorkwam ternauwernood uitschakeling in de eerste ronde. De Russische nummer 5 van de plaatsingslijst had vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Braziliaan Thiago Seyboth Wild: 7-5 6-4 3-6 4-6 7-6 (6).