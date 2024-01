Griekspoor dinsdag meteen in actie op Australian Open

Tallon Griekspoor komt dinsdag meteen in actie op de Australian Open. De beste tennisser van Nederland neemt het in de openingswedstrijd op baan 7 op tegen de Rus Roman Safioellin.

Het duel in de eerste ronde tussen de als 28e geplaatste Griekspoor en de nummer 36 van de wereld begint om 01.00 uur Nederlandse tijd. Griekspoor is de enige Nederlander die zijn opwachting maakt op de derde dag van het grandslamtoernooi.

Op de derde dag van het eerste grandslamtoernooi van het jaar speelt Iga Swiatek de eerste wedstrijd in de Rod Laver Arena. De Poolse nummer 1 van de wereld neemt het op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin, die het toernooi in 2020 won. Carlos Alcaraz neemt het in de avondsessie op tegen de Fransman Richard Gasquet.

De eersterondepartijen zijn voor het eerst verdeeld over drie dagen: zondag, maandag en dinsdag.