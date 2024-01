Lavreysen naar finale keirin op EK baan, Hoogland niet

Harrie Lavreysen is bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn doorgedrongen tot de finale op de keirin. Dat is het onderdeel waarbij zes of zeven renners in vier rondes sprinten om de winst, nadat ze eerst op gang zijn geschoten achter een brommer.

Titelverdediger Lavreysen won zijn halve finale voor de Pool Mateusz Rudyk, zaterdag nog zijn tegenstander in de gewonnen sprintfinale. Jeffrey Hoogland miste de finale door als vierde te eindigen in zijn heat. Die werd gewonnen door de Fransman Sébastien Vigier.

De finale is rond 17.00 uur.