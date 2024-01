Nieuwenhuis soleert naar eerste nationale titel veldrijden

Veldrijder Joris Nieuwenhuis is na een knappe solo voor het eerst in zijn carrière Nederlands kampioen geworden. De 27-jarige crosser van Baloise – Trek Lions was in het Drentse Hoogeveen duidelijk te sterk voor Pim Ronhaar en titelverdediger Lars van der Haar, zijn ploeggenoten die op ruime afstand tweede en derde werden. Nieuwenhuis betreedt na zijn tweede plaats van vorig jaar nu wel de hoogste trede van het podium.

Nieuwenhuis, Ronhaar en Van der Haar reden aanvankelijk nog samen aan kop. Het was wel al steeds Nieuwenhuis die een gaatje probeerde te slaan. Vanaf ongeveer halverwege de wedstrijd kreeg de geboren Doetinchemmer de koppositie comfortabel in handen. Die bouwde hij alleen maar verder uit.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel verscheen ook dit jaar niet aan de start van het NK. De wedstrijd past niet in zijn korte veldritseizoen, waarin het prolongeren van de wereldtitel volgende maand in Tsjechië het belangrijkste doel is.