Seizoen Noorse skiër Kilde ten einde na zware crash in Wengen

Het skiseizoen van de Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde zit erop. De 31-jarige Kilde heeft te veel last van de verwondingen die hij zaterdag opliep bij zijn crash in de afdaling van de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Wengen, heeft de Noorse teamdokter gezegd tegen nationale omroep NRK. De schouder van Kilde raakte uit de kom en hij liep ook een snee in zijn kuit op.

Kilde, die in zijn carrière twaalf keer een afdaling om de wereldbeker won en de afgelopen twee seizoenen als tweede eindigde in de algemene WB-stand, verloor tijdens de afdaling van de beruchte Lauberhorn zijn balans en kwam op hoge snelheid in het veiligheidsnet terecht. Hij schreeuwde het uit van de pijn en de angst voor een ernstige blessure was groot, maar Kilde meldde eerder op zondag al dat de schade meevalt.