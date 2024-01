Show Lavreysen eindigt met EK-goud op keirin

Harrie Lavreysen heeft van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn een show gemaakt. Op de slotdag veroverde de 26-jarige Brabander voor opnieuw volgepakte tribunes het goud op de keirin. Het was zijn derde na eerdere winst op de teamsprint en de sprint.

Bij keirin sprinten zes renners na vier rondes om de winst, nadat ze eerst op gang zijn geschoten achter een brommer. Titelverdediger Lavreysen hield de Pool Mateusz Rudyk en de Italiaan Stefano Moro achter zich.

Jeffrey Hoogland miste de finale en eiste in de B-finale om de plaatsen 7 tot en met 12 de negende plek op.

Zo deed Lavreysen zijn bijnaam ‘Hattrick Harrie’ weer eens eer aan, al spreken uiteraard zijn eerdere vergelijkbare resultaten op WK’s meer aan. Zowel in Berlijn (2020) als in Roubaix (2021) pakte hij de ’treble’. Ook vorig jaar bij de EK in het Zwitserse Grenchen won hij zowel de teamsprint, de sprint als de keirin.

Lavreysen had zichzelf toch ook wel verbaasd over hoe ver hij nu al is in aanloop naar de Olympische Spelen. In Parijs wil hij een vervolg geven aan zijn titels van Tokio (teamsprint en sprint) en liefst met de keirin de hattrick ook op de Spelen realiseren. In Tokio liet hij zich verrassen door een vroege aanval van de ervaren Brit Jason Kenny en sloot hij de Spelen af met brons.

Zijn optreden in de finale was indrukwekkend. Vanaf de zesde positie zette hij vroeg aan om zich bij het ingaan van de slotronde los te maken van de rest van het veld. De fans, zo’n 5000 in Omnisport, eerden Lavreysen als de koning van het toernooi.