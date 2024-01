Sinner tevreden met duel met Van de Zandschulp en blijft in moment

Jannik Sinner kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn wedstrijd tegen Botic van de Zandschulp in de eerste ronde van de Australian Open. De nummer 4 van de wereld wil echter nog niet te ver vooruitkijken.

“De eerste wedstrijd van het seizoen is nooit gemakkelijk, maar ik denk dat ik tevreden kan zijn over vandaag. Fysiek voel ik mij goed en ik ben hier in een goede vorm”, zei Sinner op een persconferentie in Melbourne. Hij was met 6-4 7-5 6-3 te sterk voor de nummer 2 van Nederland.

Sinner (22) wordt gezien als een van de grootste uitdagers van Novak Djokovic, de tienvoudig kampioen in Melbourne. Toen hij werd gevraagd naar een mogelijk treffen met de nummer 1 van de wereld kon hij een glimlach niet onderdrukken.

“Het is pas zondag vandaag. Het is nog zo lang te gaan. Ik leef van dag tot dag om eerlijk te zijn. Je krijgt telkens een nieuwe taak en vandaag was dat om één speler te verslaan. Woensdag staat er weer een andere speler tegenover me. Ik wil hier op dit moment niet veel meer over zeggen, omdat ik het gevoel heb dat er nog veel werk te verrichten is om dat punt te bereiken. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar het is duidelijk dat we ernaar streven om grote wedstrijden in grote stadions te spelen. We zullen zien. Het wordt in ieder geval een interessant toernooi.”

Sinner deed eind november nog mee aan de Daviscup Finals in Málaga, waar hij zijn land op indrukwekkende wijze aan de titel hielp. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. “Toen ik het seizoen had afgerond, ben ik meteen een tijdje gaan skiën. Het was goed voor mij om niet aan tennis te denken. Vervolgens zijn we aan het off-season begonnen. Nu heb ik weer twee trainingsdagen om beter te worden.”

Sinner neemt het in de tweede ronde mogelijk op tegen Jesper de Jong, die in de openingsronde tegenover de Argentijn Pedro Cachín staat.