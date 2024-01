Slechts kneuzingen Noorse skiër Kilde na zware crash in Wengen

De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft niets gebroken bij zijn zware crash zaterdag in de afdaling van de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Wengen. De 31-jarige Kilde heeft vooral kneuzingen, meldde de behandelend arts van het ziekenhuis in Bern, waar de skiër is geopereerd. “Hij heeft zijn schouder ontwricht en een snee in zijn kuit”, aldus de arts.

Kilde, die in zijn carrière twaalf keer een afdaling om de wereldbeker won en de afgelopen twee seizoenen als tweede eindigde in de algemene WB-stand, verloor tijdens de afdaling van de beruchte Lauberhorn zijn balans en kwam op hoge snelheid in het veiligheidsnet terecht. Hij schreeuwde het uit van de pijn en de angst voor een ernstige blessure was groot, maar de schade blijkt mee te vallen.

“Ik ben gerepareerd en in goede handen”, liet Kilde weten op sociale media, met op de foto zijn vriendin en topskiester Mikaela Shiffrin aan zijn bed. “Deze sport kan wreed zijn, maar ik hou ervan”, aldus de skiër, die nog niets kon zeggen over de duur van zijn herstel.