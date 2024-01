Tennisser De Jong ziet zege op Australian Open als doorbraak

Tennisser Jesper de Jong ziet zijn zege op de Australian Open als een doorbraak in zijn loopbaan. De nummer 148 van de wereld versloeg bij zijn debuut op grandslamniveau de Argentijn Pedro Cachín in vier sets.

“Ik beschouw dit echt als een doorbraakmoment en daar ben ik hartstikke trots op. Mijn telefoon overstroomt met berichten”, zei de 23-jarige De Jong, die de afgelopen dagen al drie kwalificatiewedstrijden wist te winnen, telefonisch vanuit Melbourne.

De Jong oogde in de eerste set wat onwennig en moest die set aan Cáchin laten. De drie daaropvolgende sets gingen naar de Nederlander, die het overtuigend afmaakte (4-6 6-2 6-3 6-4). “Ik begon totaal niet goed en zat er niet lekker in. Voor de wedstrijd werd ik plotseling heel zenuwachtig, waardoor mijn benen niet los waren. Maar na de eerste set ben ik wat aanvallender gaan tennissen en dat heeft geloond. Ik wilde van mijn debuut genieten, maar deze wedstrijd ook koste wat kost winnen”, aldus De Jong. “Het zorgde wel voor een ander soort druk, omdat ik niet tegen een wereldtopper speelde, maar tegen iemand die de laatste tijd niet heel veel heeft gewonnen.”

De Nederlander heeft al bijna 110.000 euro bij elkaar geslagen aan prijzengeld. “Dat biedt mij weer mogelijkheden voor dit seizoen. Nu kan ik investeren, bijvoorbeeld in een fysieke trainer die wat vaker meegaat op reis.”

Woensdag staat De Jong tegenover de Italiaan Jannik Sinner, de nummer 4 van de wereld en een kanshebber voor de titel in Melbourne. Die ervaring hoopt hij te kunnen delen met zijn ouders, die nu nog in Nederland zijn. “Ik zou ze er heel graag bij hebben en ik weet zeker dat dat ook in hun koppie omgaat. Mijn vader werkt bij Singapore Airlines, dus het is wat makkelijker om aan tickets te komen. Daar ga ik ze zeker even over bellen.”

De Jong speelde de afgelopen dagen drie kwalificatiewedstrijden. “Mijn lichaam moet echt even in de herstelmodus. Na het bereiken van het hoofdtoernooi heb ik een dinerbon gekregen, dus morgen gaan we dit even goed vieren. Ik heb nu iets langer om hiervan te genieten dan van het bereiken van het hoofdtoernooi. En dan moet ik maar eens trainingen in gaan boeken in de grote stadions, want daar heb ik nog nooit gestaan.”

De Jong veroverde eind vorig jaar in Amstelveen de Nederlandse titel. Hij had nog nooit een wedstrijd gewonnen op het hoogste niveau: de grand slams of ATP-toernooien.