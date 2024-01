Tennisster Rus nadert haar beste positie op wereldranglijst

Tennisster Arantxa Rus is met dank aan haar kwartfinaleplek in het Australische Hobart vijf plekken gestegen op de wereldranglijst. De 33-jarige nieuwe mondiale nummer 45 nadert zo de beste ranking van haar carrière, die ze afgelopen augustus behaalde met de 41e plek.

Rus werd eerder deze week bij de laatste acht in Hobart uitgeschakeld door de Belgische Elise Mertens in het voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint voor Rus in de Nederlandse nacht van zondag op maandag met een duel met de Oekraïense Anhelina Kalinina, de nummer 30 van de wereld.

De Poolse Iga Swiatek speelt de Australian Open als nummer 1 van de wereld. De Letse Jelena Ostapenko is teruggekeerd in de top 10 dankzij haar toernooizege in Adelaide.