Titelverdediger Sabalenka gunt Seidel één game op Australian Open

Tennisster Aryna Sabalenka is overtuigend begonnen aan de Australian Open. De nummer 2 van de wereld uit Belarus rekende in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne resoluut af met de Duitse qualifier Ella Seidel. Ze gunde haar tegenstander één game: 6-0 6-1.

Sabalenka is de titelverdediger in het vrouwentoernooi. Ze moest tot bijna middernacht in Australië wachten voordat ze aan de beurt was, maar eenmaal op de baan was ze niet te stuiten met haar powertennis. Ze gaf met haar harde slagen Seidel geen schijn van kans en was binnen het uur klaar.