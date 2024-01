Van de Zandschulp kan Sinner niet verrassen op Australian Open

Het is tennisser Botic van de Zandschulp niet gelukt voor een grote verrassing te zorgen op de Australian Open. In de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne moest hij met 6-4 7-5 6-3 zijn meerdere erkennen in de Italiaan Jannik Sinner, de nummer 4 van de wereld. De partij in de Rod Laver Arena, het hoofdstadion van de Australian Open, duurde 2 uur en 34 minuten.

Na ruim tweeënhalf uur besloot Van de Zandschulp het duel met een forehand die buiten de lijnen belandde. Dat was op het eerste wedstrijdpunt van Sinner, die de Nederlander daarmee voor de vijfde keer wist te breken.

Van de Zandschulp wist slechts één keer een servicegame van de Italiaan te winnen. De Nederlander brak Sinner in het begin van de derde set op love en kwam met 2-0 voor, maar wist die voorsprong niet lang vast te houden.

De nummer 59 van de wereld leverde op het centercourt direct zijn eerste servicegame in, maar in het restant van de eerste set wist hij goed bij te blijven. Het lukte echter niet gelijk te maken en op 5-4 serveerde Sinner de set overtuigend uit.

In de tweede set ging het tot 5-5 gelijk op, maar in de elfde game kostte een aantal slordigheden Van de Zandschulp de set. De Nederlander werkte in de eerste game van de derde set vier breakpoints weg en zag vervolgens dat Sinner de slechtste servicegame van de wedstrijd speelde. De wereldtopper herstelde zich echter knap, bleef rustig en won vier games op een rij. Niet veel later had hij zijn eerste zege van 2024 binnen. Hij won 106 punten, tegenover 89 voor de Veenendaler.

De 22-jarige Sinner geldt achter topfavoriet Novak Djokovic als een van de kanshebbers voor de titel. De Italiaan haalde eind vorig jaar de eindstrijd van de ATP Finals en bezorgde zijn land vervolgens de eindzege in de Daviscup.

Voor Sinner was het pas zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Hij speelde in aanloop naar de Australian Open alleen een aantal demonstratiewedstrijden.

Van de Zandschulp (28), sinds eind vorig jaar begeleid door de Zweedse coach Johan Örtegren, was een van de vier Nederlanders in het enkelspel van de Australian Open. Tallon Griekspoor en Jesper de Jong doen nog mee bij de mannen en Arantxa Rus bij de vrouwen.

Het is de eerste keer dat de Australian Open al op zondag van start is gegaan.