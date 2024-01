Baanploeg voor Spelen van Parijs ligt na EK vrijwel vast

Mits iedereen fit blijft staat de ploeg die Nederland komende zomer op de Olympische Spelen van Parijs bij het baanwielrennen vertegenwoordigt vrijwel vast. Op de EK in Apeldoorn maakten de mannensprinters hun status waar en kondigden zich geen nieuwe namen aan. De totale oogst – 3 goud, 1 zilver, 2 brons – viel ietwat tegen.

Drievoudig Europees kampioen Harrie Lavreysen is als titelverdediger op de sprint onomstreden. Met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland overtuigde de 26-jarige Brabander ook op de teamsprint. Op de openingsavond kreeg Tijmen van Loon zijn enige kans om zich in de ploeg voor de Spelen te rijden, maar hij schoot zoals verwacht tekort tegen Hoogland.

De motivatie van Hoogland (30) was de afgelopen jaren een punt van zorg. De geboren Nijverdaller was op de sprint vaak de nummer 2 achter vijfvoudig wereldkampioen Lavreysen en kon zich na de Spelen van Tokio maar moeilijk herpakken. Hoogland zocht afleiding in een verbouwing van het huis dat hij met Shanne Braspennincx kocht en in een geslaagde poging het wereldrecord op de kilometer te verbeteren.

In Apeldoorn was er eerst de bevestiging op de teamsprint, waarna Hoogland op de sprint in de halve finales geklopt werd door Lavreysen. “Mijn verhaal is dat ik bezig ben met het grotere plaatje, met Parijs. Maar als ik Harrie dan op 1 zie staan, denk ik: jammer. Ik ben heel bewust aan het bouwen, dan moet je dit soort momenten uitzitten. Een jaar geleden kon ik me niet eens voorstellen dat ik hier weer meedoe om de medailles.”

Bij de vrouwen lijken Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet vrijwel zeker van deelname aan de Spelen. De situatie van olympisch kampioene keirin Braspennincx is onduidelijk. Bondscoach Mehdi Kordi zei de olympische sprintselectie kort na de EK bekend te zullen maken. Braspennincx was er niet in Apeldoorn. Ze is niet fit, is het verhaal. Zelf geeft ze vooralsnog geen toelichting.

Bondscoach Nick Stöpler kent bij de duurrenners (twee per sekse) een ongelukkig begin van het jaar. Maike van der Duin, een zekerheidje, brak in december een enkel tijdens een trainingskamp met haar wegploeg. De jonge Assense zal zich in wedstrijden om de Nations Cup in maart en april moeten laten zien als kandidaat voor het omnium op de Spelen. Op de koppelkoers is Marit Raaijmakers normaal gesproken haar partner.

Bij de mannen zijn Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik regerend wereldkampioen op de koppelkoers. Vincent Hoppezak, eigenlijk de enige bedreiging, brak anderhalve week voor de EK een hand. Ook voor hem is de Nations Cup de laatste kans zich te bewijzen.