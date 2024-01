Benavides grijpt dagzege in Dakar Rally, Brabec blijft leider

De Argentijn Kevin Benavides heeft de achtste etappe in de Dakar Rally bij de motoren op zijn naam geschreven. De titelverdediger was de snelste in een 458 kilometer lange proef van Al Duwadimi naar Ha’il. Het was het tweede dagsucces voor Benavides in deze editie van de woestijnrally in Saudi-Arabië.

Zijn broer Luciano Benavides eindigde als tweede met een achterstand van 31 seconden. De Fransman Adrien van Beveren werd derde op 1.27 minuut.

De Amerikaan Ricky Brabec, die als zevende finishte op ruim 4 minuten van Benavides, behield de leiding in het algemeen klassement. Hij liep weer iets uit op naaste belager Ross Branch. Was het verschil na de zevende etappe slechts 1 seconde tussen beide motorrijders, na de achtste proef is de voorsprong van Brabec gegroeid naar 42 seconden.

De Zweed Mattias Ekström won de etappe bij de auto’s. Hij was 2.45 minuten sneller dan de Fransman Stéphane Peterhansel, veertienvoudig winnaar van de Dakar Rally. Een andere Fransman, Guerlain Chicherit, eindigde als derde op 3.10.

Klassementsleider Carlos Sainz werd vierde op 5.13, maar de Spanjaard deed wel goede zaken in het algemeen klassement. Hij liep uit op zijn grootste concurrent voor de titel, de Fransman Sébastien Loeb. Sainz bouwde zijn voorsprong uit naar 24.47.