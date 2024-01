Eerste etappezege trucker Van den Brink in Dakar Rally

Trucker Mitchel van den Brink heeft de achtste etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië gewonnen. De 22-jarige coureur uit Harskamp legde de proef van 458 kilometer tussen Al Duwadimi naar Ha’il als snelste af in zijn Iveco-rallytruck. Zijn voorsprong op de Tsjech Martin Macik bedroeg 1.18 minuut. De derde plaats was voor Ales Loprais, ook uit Tsjechië.

Het is de eerste etappezege voor Van den Brink in deze rally. In het algemeen klassement is hij opgerukt naar de tweede plaats achter Macik, die de eindzege nauwelijks nog kan ontgaan. De Tsjech heeft 1 uur en 49 minuten voorsprong op de Nederlander.

Macik zal Janus van Kasteren onttronen. De winnaar van het vrachtwagenklassement in 2023 raakte eerder in de rally al uren achterop en doet niet meer mee om de eindzege. In de proef naar Ha’il noteerde de Brabander de vierde tijd; hij was ruim 14 minuten langzamer dan Van den Brink.