Lillard schenkt Bucks in voorlaatste seconde zege op Kings in NBA

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben na verlenging met nipt verschil gewonnen van Sacramento Kings in de NBA. Damian Lillard mikte in de voorlaatste seconde van de extra speeltijd een 3-punter erin, die de Bucks de nipte zege van 143-142 opleverde. Lillard was in de hele wedstrijd goed voor 29 punten. Bij de Kings was De’Aaron Fox topscorer met 32 punten. De Bucks staan tweede in de Eastern Conference.

Minnesota Timberwolves verstevigde zijn koppositie in de Western Conference met een zege op Los Angeles Clippers: 109-105. Anthony Edwards blonk uit bij de Timberwolves met 33 punten. Het was voor de wedstrijd nog twijfelachtig of Edwards kon spelen, omdat hij last had van zijn knie. Maar tijdens het duel leek hij er gezien zijn vele schotpogingen niet door gehinderd.