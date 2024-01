Medvedev lijdt setverlies en ziet qualifier opgeven met kramp

Tennisser Daniil Medvedev heeft in de openingsronde van de Australian Open setverlies geleden. De nummer 3 van de wereld bereikte wel de tweede ronde omdat de Fransman Terence Atmane in de vierde set opgaf met kramp. Het stond toen 5-7 6-2 6-4 1-0.

Medvedev moest de eerst set aan de linkshandige Atmane laten, maar stelde vervolgens orde op zaken. In de vierde set had de Rus al een break voorsprong toen Atmane, een speler uit het kwalificatietoernooi, niet verder kon door kramp.

De tennissers in Melbourne hebben op de tweede dag van de Australian Open te maken met zware omstandigheden. Het is er rond de 30 graden Celsius.

“Ik wist niet veel over hem, maar anderen vertelden me dat hij een betere backhand had dan forehand. En hij heeft de hele wedstrijd maar drie backhands gemist. Dus bedankt jongens”, zei Medvedev (27) na afloop.

Medvedev stond in 2021 en 2022 in de finale. Vorig jaar verloor hij al in de derde ronde, van de Amerikaan Sebastian Korda.

Stefanos Tsitsipas had eveneens vier sets nodig om de tweede ronde te bereiken. De nummer 7 van de plaatsingslijst ontdeed zich met 5-7 6-1 6-1 6-3 van de Belg Zizou Bergs, die als lucky loser mocht meedoen. Bergs verving de Italiaan Matteo Berrettini, die zich zondag afmeldde met een voetblessure. De partij duurde 2 uur en 59 minuten.

Tsitsipas had het in de eerste set moeilijk met de nummer 129 van de wereld, die de Griek ontregelde met fraaie dropshots. Na de eerste set kantelde het duel, mede omdat de Belg het tempo fysiek niet meer kon volhouden.

“Na de eerste set draaide het duel om en ik begon gelukkig steeds beter te serveren”, zei Tsitsipas op de baan. “Ik vind het geweldig om hier weer te zijn, want de mensen zijn hier zo enthousiast over tennis.”

Tsitsipas reikte vorig jaar tot de eindstrijd in Melbourne. Novak Djokovic versloeg hem in drie sets.