Rus geniet nu meer op tennisbaan en richt zich op top-30

Arantxa Rus geniet naar eigen zeggen nu meer dan ooit op de tennisbaan. Voor het eerst sinds begin 2020 wist ze weer een wedstrijd op grandslamniveau te winnen. De zege op de Australian Open moet bijdragen aan een plek in de top-30, haar doel voor dit jaar.

“Door wat ik heb meegemaakt met mijn vader heb ik wel leren relativeren. Ik geniet nu gewoon van elke dag en zie niet meer zoveel problemen”, zei de 33-jarige Rus, die een jaar geleden haar vader verloor. “Ik heb nu ook een team om me heen dat heel vertrouwd voelt.”

Met haar moeder en zus op de tribune liet Rus maandagavond, Australische tijd, de Oekraïense Anhelina Kalinina kansloos. Het werd 6-1 6-0. “De stand ziet er heel dik uit, maar er waren een paar heel lange games die erg belangrijk waren, waaronder eentje van 20 minuten. Die vielen allemaal mijn kant op”, aldus Rus, die tevreden was met haar eigen optreden.

“Ik heb erg goed en agressief gespeeld en ik serveerde ook goed. Ik heb haar goed kunnen ontregelen. Mooi dat het harde werken van de afgelopen jaren er nu op een grandslamtoernooi is uitgekomen. Het is wel bijzonder dat ik op deze leeftijd nog deze stappen maak, want normaal zie je dat vooral op jongere leeftijd. Maar we werken gewoon elke dag heel specifiek aan nieuwe dingen en dat dat loont, is heel mooi. Het is mijn doel om dit jaar wat meer wedstrijden op de grand slams te winnen en weer een stapje omhoog te maken. Voor dit jaar is de top-30 mijn doel.”

Met een plek bij de beste dertig zou Rus, momenteel 45e op de wereldranglijst, een beschermde status op grand slams krijgen. Met die status ontloop je in de eerste twee rondes andere geplaatste speelsters.

In de tweede ronde neemt Rus het woensdag op tegen de Russin Anna Kalinskaja, die de Amerikaanse Katie Volynets versloeg. “Ik zie het niet meteen als een grotere kans omdat ik nu heb gewonnen van een geplaatste speelster. Iedereen hier kan gewoon goed tennissen. Ik ga gewoon mijn ding doen en dan zie ik het wel.”