Spaanse motorcoureur Falcón overlijdt aan gevolgen zware val Dakar

De Spaanse motorrijder Carles Falcón is overleden aan de gevolgen van de zware val in de tweede etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië, ruim een week geleden. Dat meldt zijn team Twintrail Racing.

Falcón hield aan de crash, tegen het einde van de klassementsproef van Al Henakiyah naar Al Duwadimi, een gebroken nekwervel en hersenoedeem over. De 45-jarige motorrijder werd in ernstige toestand per traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Riyad en werd daar in een kunstmatige coma gehouden.

“Carles heeft ons verlaten. Het medische team heeft bevestigd dat de neurologische schade veroorzaakt door de hartstilstand ten tijde van het ongeval onomkeerbaar is”, aldus Twintrail Racing in een verklaring op Instagram. “Carles was iemand met een lach op zijn gezicht, altijd actief, die hartstochtelijk genoot van alles wat hij deed, vooral van motorracen. Hij heeft ons iets nagelaten waar hij van droomde: racen in de Dakar.”

Het was de tweede deelname van Falcón aan de woestijnrally. Twee jaar geleden eindigde hij als 68e.