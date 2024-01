Tennisser Auger-Aliassime door na nachtwerk op Australian Open

Tennisser Félix Auger-Aliassime heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De 23-jarige Canadees was na een marathonpartij met 6-3 7-5 6-7 (5) 5-7 6-3 te sterk voor Dominic Thiem uit Oostenrijk. De wedstrijd was pas diep in de Australische nacht afgelopen.

Auger-Aliassime leek aan het einde van de derde set op weg naar een relatief eenvoudige overwinning. De nummer 30 van de wereldranglijst stond in de tiebreak met 5-2 voor, maar wist de wedstrijd vervolgens niet af te maken. Hij verloor vijf punten op rij en moest de setwinst aan de Oostenrijker laten.

Thiem, de mondiale nummer 92, won vervolgens ook de vierde set, waardoor er een beslissende vijfde set gespeeld moest worden. Auger-Aliassime moest nog twee breakpoints in de eerste game wegwerken, maar liep daarna uit naar een 3-0-voorsprong. In het restant van de set kwam zijn zege niet meer in gevaar. Na meer dan 5 uur op de baan haalde hij om 01.40 uur de overwinning binnen.

Auger-Aliassime speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Hugo Grenier, die zijn landgenoot Alexandre Müller in vijf sets versloeg: 2-6 7-6 (3) 4-6 6-4 7-6 (7).