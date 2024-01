Tennisster Rus gunt geplaatste Oekraïense maar één game

Arantxa Rus heeft zich zeer overtuigend verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De beste tennisster van Nederland stond in Melbourne in de openingsronde maar één game af tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina, die als 24e geplaatst was in Melbourne: 6-1 6-0.

Rus benutte op de 1573 Arena, de vijfde baan van de Australian Open, pas haar vijfde wedstrijdpunt. Na anderhalf uur besloot Kalinina het duel met een afzwaaier, haar 34e onnodige fout van de wedstrijd.

Bij 1-1 won Rus, begonnen met een lovegame, een game die enkele minuten in beslag nam en ze overleefde daarin zes breakpoints. De teleurgestelde Kalinina leverde vervolgens haar servicegame in met een aantal slordigheden en ging steeds meer fouten maken.

Kalinina oogde bij vlagen ongeïnspireerd en toonde in de slotfase nauwelijks nog vechtlust. Ze mopperde flink en stribbelde alleen in de laatste game nog even tegen met alles-of-niets-tennis.

De tot het laatste moment gespannen ogende Rus had zichtbaar moeite om het laatste punt binnen te halen en was een aantal keer te voorzichtig op haar matchpoints. Toen Kalinina de laatste bal uit sloeg, was de opluchting van het gezicht van de Nederlandse af te lezen. Rus sloeg 25 winners, tegenover achttien onnodige fouten.

Voor Rus betekende het de eerste zege op een grand slam in vier jaar tijd. Op de Australian Open van 2020 wist Rus, tegenwoordig de nummer 45 van de wereld, voor het laatst de eerste ronde op een van de vier grandslamtoernooien te winnen. Sindsdien verloor ze twaalf keer op een rij in de eerste ronde.

Rus kende in 2023 een goed seizoen. Ze pakte haar eerste WTA-titel, maar op de grandslamtoernooien stelde ze teleur. Op Roland Garros en de US Open verloor ze direct en op de Australian Open en Wimbledon bleef ze zelfs in de kwalificaties steken.

In de tweede ronde neemt Rus het op tegen de winnares van het duel tussen de Russin Anna Kalinskaja en Katie Volynets uit de Verenigde Staten.

De 33-jarige Rus is de enige Nederlandse deelneemster aan het vrouwenenkelspel.