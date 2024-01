De Jong kijkt uit naar duel met ‘een van de hotste spelers’ Sinner

Jesper de Jong kijkt uit naar het duel met Jannik Sinner in de tweede ronde van de Australian Open. Het wordt met afstand de grootste wedstrijd uit de loopbaan van de nummer 161 van de wereld, die de laatste jaren vooral in het challengercircuit uitkwam.

“Sinner is een van de hotste spelers van het moment, qua aandacht en vorm”, zei De Jong telefonisch vanuit Melbourne. “Alleen in Nederland is hij niet zo populair. Hij heeft Nederland een aardig pak slaag gegeven in de Daviscup eind vorig jaar. Voor mij is het mooi om nu naar dit soort jongens te kunnen kijken en er een wedstrijdplan voor te maken.”

Sinner was in de openingsronde in drie sets te sterk voor Botic van de Zandschulp, die al aangaf dat hij De Jong van advies wilde gaan voorzien. “Ik kan hem zeker bijpraten over zijn spel en hem wat dingen vertellen. Maar het is wel zo dat Sinner de tegenstander een bepaald spel oplegt. Daar moet je eerst onderuit komen, voordat je zelf wat kunt gaan doen”, luidde het oordeel van Van de Zandschulp.

De 23-jarige De Jong is één jaar ouder dan Sinner, die hij kent uit zijn periode als junior. Waar De Jong bij de junioren ooit de nummer 33 van de wereld was, kwam Sinner nooit voorbij plek 133.

“Hij stond helemaal niet zo hoog en was als junior geen bijzondere jongen, totdat hij in 2019 een challenger won in Bergamo en het ineens heel hard ging”, weet De Jong. “Wat knap is aan zijn spel, is dat hij niet de grootste krachtpatser is, maar wel heel makkelijk heel hard kan slaan. Ik heb ook niet de grootste spierballen, dus ik kijk ook naar die losheid van zijn slagen. Je ziet dat je met de juiste techniek toch die bal een goede tik kan geven.”

De wedstrijd wordt woensdag gespeeld in de Margaret Court Arena, het tweede stadion van de Australian Open. “Natuurlijk zal ik zenuwachtig zijn, dat weet ik nu al. Maar ik kan er onbevangen in. En het is toch weer een andere wedstrijd, hé. Ik ga er alles aan doen.”

De Jong zei voorafgaand aan het duel met Sinner dat hij overwoog zijn ouders in te laten vliegen. Zijn vader werkt immers bij een vliegtuigmaatschappij en kan eenvoudiger aan vliegtickets komen. “Maar ze volgen de wedstrijd toch vanuit huis”, aldus De Jong. Melbourne ligt op ruim 16.000 kilometer van Amsterdam.