Franse leger zet 20.000 militairen in tijdens Olympische Spelen

Het Franse leger zet komende zomer bijna 20.000 militairen in tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Dat verklaarde stafchef Pierre Schill tijdens een persbijeenkomst in Metz.

“De Olympische Spelen worden een uiterst belangrijk moment voor ons land”, zei Schill. “De strijdkrachten zullen er zijn en we zullen op dat moment bijna 20.000 man van de strijdkrachten en de landmacht inzetten.”

De militairen, die de binnenlandse veiligheidstroepen zullen ondersteunen, worden gemobiliseerd “voor de bescherming, in de breedste zin van het woord, van de Olympische Spelen”, aldus de stafchef.

De Olympische Spelen zijn van 26 juli tot 11 augustus in Parijs.