Giri verslaat ook Dommaraju en gaat aan leiding in Wijk aan Zee

Anish Giri gaat bij het schaaktoernooi van Wijk aan Zee na vier ronden alleen aan de leiding. De Nederlandse titelverdediger was te sterk voor de Indiër Gukesh Dommaraju en behaalde daarmee zijn derde zege.

Giri deelde tot dinsdag de leiding met Alireza Firouzja. De 20-jarige nummer 6 van de wereld uit Iran, die nu onder de Franse vlag speelt, kwam remise overeen met de Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov. Giri heeft nu 3,5 punten en Firouzja 3.

Max Warmerdam speelde remise tegen Ju Wenjun, de enige vrouw in het veld van de masters. Oud-toernooiwinnaar Jorden van Foreest moest zich tegen Vidit Gujrathi uit India ook tevreden stellen met remise. Warmerdam neemt na vier ronden de negende plek in met 2 punten. Van Foreest is voorlopig elfde met 1,5 punt.

Woensdag is een rustdag voor de schakers.