Griekspoor op Australian Open in vijf sets langs Rus Safioellin

Tallon Griekspoor heeft zich op de Australian Open naar een overwinning in vijf sets geknokt op de Rus Roman Safioellin. De beste tennisser van Nederland, als 28e geplaatst in Melbourne, maakte een achterstand van 2-0 in sets ongedaan en won met 2-6 3-6 7-6 (3) 6-4 7-5. De wedstrijd duurde 3 uur en 50 minuten.

Griekspoor leek na ruim een uur af te stevenen op een kansloze nederlaag. Hij had weinig in te brengen tegen het agressieve baselinespel van de Rus en mopperde flink, met name over het publiek dat volgens hem voor veel te veel afleiding zorgde.

De Nederlander wist zich op baan 7 echter in de wedstrijd te knokken en won de derde set via een tiebreak. In de vierde set liep hij uit naar 5-1, maar pas bij 5-4 haalde hij de set binnen. In de vijfde set had Griekspoor het fysiek zwaar en hij werkte maar liefst acht breakpoints weg. Bij 5-5 profiteerde hij van enkele missers van de Rus en bij 6-5 maakte hij het af met een lovegame.

Vorig jaar haalde Griekspoor de derde ronde op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Hij verloor toen van de Griek Stefanos Tsitsipas.