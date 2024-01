Griekspoor tevreden over vechtlust na slechte start en kramp

Tallon Griekspoor is tevreden over de manier waarop hij zijn partij in de eerste ronde van de Australian Open heeft weten te winnen. De beste tennisser van Nederland begon matig aan het duel met de Rus Roman Safioellin, maar won ondanks fysieke ongemakken in de vijfde set toch: 2-6 3-6 7-6 (3) 6-4 7-5.

“Het was echt overleven”, zei Griekspoor telefonisch vanuit Melbourne. “Ik speelde twee dramatische sets, maar ik ben blij hoe ik het duel heb omgedraaid. In de eerste twee sets kreeg ik niet eens twee ballen achter elkaar binnen de lijnen, waarna het in de derde set een kwestie was van het winnen van mijn servicegames en er een tiebreak uit slepen.”

Na het winnen van de tiebreak van de derde set kwam de nummer 28 van de plaatsingslijst er beter in en langzamerhand kantelde het duel. Na 3 uur en 50 minuten stapte Griekspoor toch als winnaar van de baan.

“Fysiek had ik het wel redelijk zwaar, we speelden op een baan die volle bak in de zon lag en het was 33 graden Celsius. Op het einde had ik onder meer kramp in mijn lies. Maar op karakter en op mentale weerbaarheid heb ik toch gewonnen. Na die tiebreak kwam er toch wat onrust bij hem, terwijl hij er in de eerste twee sets heel strak bovenop zat.”

Griekspoor is al ruim anderhalve week in Melbourne. Hij gaf een extra trainingsweek de voorkeur boven het spelen van het toernooi van Adelaide. “Toen ik hier aankwam, had ik erg veel problemen met mijn nachtrust. We hebben hier heel hard getraind en veel werk kunnen verrichten. Maar de laatste twee dagen had ik wel zoiets van: laat die wedstrijden maar komen. Er stond wel wat extra spanning op, omdat ik dit jaar nog geen wedstrijd had gewonnen.”

In de tweede ronde neemt Griekspoor het donderdag op tegen de Fransman Arthur Fils, van wie hij vorig jaar op de US Open in vijf sets verloor. “Dat was echt een battle en ik weet nog dat we toen allebei op de grond lagen met fysieke klachten. Hij is een speler die zich snel ontwikkelt en heel veel kan. Het zal wederom zwaar worden en ik zal beter moeten spelen dan vandaag.”