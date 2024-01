Griekspoor treft in tweede ronde opnieuw Fransman Fils

Tallon Griekspoor neemt het donderdag in de tweede ronde van de Australian Open op tegen Arthur Fils. De twee troffen elkaar vorig jaar ook op de US Open en toen won de Fransman in vijf sets.

Eind augustus versloeg Fils Griekspoor in New York in de openingsronde. De setstanden waren toen 4-6 6-3 5-7 6-4 7-5. Fils werd in die partij in de vierde set getroffen door een krampaanval, maar richtte zich toch op.

Fils was dinsdag op de Australian Open vroeg op de dag in vier sets te sterk voor de Tsjech Jiri Vesely. Het werd 4-6 7-5 6-2 6-3 voor de 19-jarige nummer 34 van de wereld.

In aanloop naar de Australian Open haalde Fils de halve eindstrijd in Auckland.