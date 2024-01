Griekspoor zet tijdens Australische trip fysieke trainer uit team

Tallon Griekspoor heeft tijdens zijn trip naar de Australian Open zijn fysieke trainer Bas van Bentum uit zijn team gezet. Dat zei de beste tennisser van Nederland na het bereiken van de tweede ronde in Melbourne.

Het tijdstip van de breuk is opmerkelijk, omdat het team van Griekspoor op de United Cup – een landentoernooi in onder meer Sydney in aanloop naar de Australian Open – net aan het seizoen was begonnen. “Bas kwam in Sydney, na de nederlaag tegen Borna Coric, naar me toe en vertelde me dat het voor hem te intens was en dat hij het niet meer zag zitten. Hij wilde naar huis. Ik zei hem dat hij dan ook niet meer terug hoefde te komen”, aldus Griekspoor.

“Ik vind dat hij niet eerlijk is geweest, er speelde kennelijk al meer. Dan is het voor mij redelijk simpel en hard. Ik heb mensen nodig die voor me door het vuur gaan. Doordat ik mijn fysieke trainer eruit heb gegooid was het een heel intense voorbereiding.”

Van Bentum kwam bij het team van Griekspoor toen Raemon Sluiter nog de tenniscoach was. Sluiter en Griekspoor gingen eind 2022 uit elkaar, waarna de nummer 31 van de wereld terugkeerde bij zijn oude coach Kristof Vliegen.

Van Bentum wilde niet reageren.